Bolsonaro diz que Teich ‘não se opõe’ a uso de hidroxicloroquina

Equipe BR Político

Jair Bolsonaro voltou a bater o bumbo em defesa da hidroxicloroquina para o tratamento de coronavírus. Na porta do Palácio do Alvorada, o presidente da República disse que seu novo ministro da Saúde, Nelson Teich, “não se opõe” ao uso do medicamento no combate ao covid-19, mesmo sem existir uma comprovação científica de sua eficácia. “Ele (Teich) acha que a droga que tiver que usar agora – a droga não, remédio – que possa realmente curar ou evitar que a pessoa seja entubada, ele não tem nenhuma oposição a isso aí”, afirmou.

O presidente ainda levantou a hipótese de outros medicamentos surgirem, algo que tem sido falado nos últimos dias pelo ministro Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia). “Pode ser que apareça algo melhor que a hidroxi (cloroquina), mas até o momento é uma possibilidade sim, mas tem uma interrogação”, disse, ressaltando que o plano é que 70% da população seja contaminada e assim aconteça uma imunidade natural contra a doença.