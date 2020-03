Bolsonaro diz que teste para coronavírus deu negativo

Gustavo Zucchi

Em seu Facebook, o presidente Jair Bolsonaro revelou que o primeiro teste para detectar infecção por coronavírus, conduzido pelo Hospital das Forças Armadas em parceria com o Instituto Sabin, deu negativo. O atual ocupante do Palácio do Planalto deu a notícia acompanhada de foto sua mandando uma “banana” para a imprensa. Mais cedo, a rede de notícias norte-americana Fox News publicou que o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, disse que o teste deu positivo. Nas redes sociais, Eduardo e o assessor especial da Presidência Filipe Martins negaram que a informação estivesse correta.