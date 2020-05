Jair Bolsonaro avisou que vetará trechos do projeto de auxílio para Estados e municípios de acordo com a vontade de Paulo Guedes. O presidente deve recolocar algumas categorias na lista do funcionalismo público que terá o salário congelado até 2022. Segundo Bolsonaro, os vetos devem ser publicados até a próxima quarta-feira, 13.