Jair Bolsonaro avisou há pouco que vai ampliar a lista de serviços essenciais, aqueles que não podem ser fechados durante as quarentenas. Na porta do Palácio da Alvorada, o presidente disse que irá editar um decreto no qual academias, cabeleireiros e salões de beleza serão apreciados. “Vamos fazer isolamento vertical no que depender de mim”, disse, ressaltando que não tem poder para acabar com as medidas de isolamento adotadas por Estados e municípios.