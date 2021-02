Bolsonaro diz que vai ‘esperar um pouco mais’ para recriar ministérios

O presidente Jair Bolsonaro disse na quinta-feira, 11, que vai “esperar um pouco mais” para criar novos ministérios. Segundo ele, não há “clima” para isso no momento, pois gera despesas.

Em transmissão ao vivo nas redes sociais e ao lado do secretário especial da Pesca, Jorge Seif, o presidente questionou o auxiliar se gostaria de ser ministro. “Se o senhor achar que mereço”, respondeu o secretário. Instigado pelo presidente, Seif também disse que os secretários especiais da Cultura, Mário Frias, e do Esporte, Marcelo Magalhães, também gostariam de receber o título de ministro.

“Pela competência deles (secretários especiais), pelo trabalho, merecem, mas não temos clima para criar ministério porque há aumento de despesa e vamos esperar um pouco mais”, disse.

Não é a primeira vez que o presidente cita essa possibilidade. No dia 29 de janeiro, o Bolsonaro afirmou que se fosse formar sua equipe de ministérios hoje teria dado status de ministérios para as pastas lideradas pelo trio. Na ocasião, Bolsonaro sugeriu que após as eleições para as presidências da Câmara e do Senado poderia “levar muita coisa avante e quem sabe até ressurgir ministérios”.