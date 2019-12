Bolsonaro diz que vai participar em 2022 ‘de uma forma ou de outra’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feria, 11, que estará “na campanha” eleitoral de 2022, “de uma forma ou de outra”. O presidente voltou a criticar sua antiga legenda, o PSL. Segundo ele, o partido está “cheio de traíras”.

Como você vem acompanhando aqui no BRP, após se desfiliar do PSL, sigla pela qual se elegeu presidente, Bolsonaro agora tenta criar sua própria legenda, a Aliança pelo Brasil, que terá uma forte presença da família Bolsonaro em cargos de comando. “Estou fazendo um partido que vai estar de novo sem televisão. Vou ter critério concreto para botar gente no meu partido”, disse o presidente, segundo informações do Broadcast Político.