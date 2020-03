Bolsonaro diz ter provas de que foi eleito em 1º turno

Derrotado pelo STF na tentativa de retomar o voto impresso no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta noite de segunda, 9, que tem provas de que ele foi eleito em primeiro turno, reforçando a tese de que houve fraude nas eleições de 2018. “Minha campanha, eu acredito pelas provas que tenho em minhas mãos, e vou mostrar brevemente, eu fui eleito em primeiro turno mas, no meu entender, houve fraude”, afirmou ele em evento com a comunidade brasileira, na faculdade de medicina, no Miami College.

“E nós temos não apenas uma palavra, temos comprovado previamente, e eu quero mostrar, que nós precisamos aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração de votos. Caso contrário, é passível de manipulação e de fraude”, disse. “Então acredito que eu tive muito mais votos no segundo turno que se poderia esperar e ficaria bastante complicado uma fraude naquele momento”, acrescentou.