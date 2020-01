Bolsonaro e a sugestão de ‘como reduzir o preço dos combustíveis’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro voltou a bater na tecla de que a redução do ICMS é a saída para o controle do preço dos combustíveis. No Twitter, o presidente publicou um vídeo em que joga a responsabilidade para os Estados. A postagem foi feita nesta quinta-feira, 9.

“Como reduzir o preço dos combustíveis? Quase 1/3 do produto final é ICMS. Boa dia a todos!”, escreveu. O texto vem acompanhado de um vídeo gravado na saída do Palácio da Alvorada, em que o presidente fala de um projeto que tramita na Câmara que, segundo ele, reduziria ao menos 20% do preço do litro do álcool por meio da venda direta do produto.

“Queremos que o usineiro pegue um caminhão regular e entregue o etanol no posto. Hoje, ele é obrigado a passar por um distribuidor”, disse. O presidente ainda afirmou que o projeto está travado no Parlamento pois “existem grupos que querem criar um imposto sobre a venda direta”, afirmou.

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1215243284366462983