Bolsonaro é apontado como maior responsável por atraso de vacina, diz pesquisa

O presidente Jair Bolsonaro é apontado por 35,1% da população como o “maior responsável” pelo atraso da vacina no Brasil, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas. Dois outros culpados são os laboratórios, segundo 29,9% dos entrevistados, e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, responsável para 5,2%. 7,6% acreditam que todos esses têm culpa. E 19,9% da população acredita que a culpa não é de nenhum desses três.

Nas divisões da pesquisa, Bolsonaro foi apontado como principal responsável por todas as faixas etárias e de escolaridade, por ambos os gêneros, e tanto pela população economicamente ativa quanto a não ativa. O presidente só consegue escapar quando separamos por Região. No Norte e Centro-Oeste, os laboratórios são apontados como culpado maior, com 35,1%. Já Bolsonaro aparece com 32,9%. Nas outras Regiões, o atual ocupante do Palácio do Planalto lidera.

A pesquisa foi feita por entrevistas telefônicas, com 2.105 brasileiros com 16 anos ou mais em 208 municípios de 26 Estados e do Distrito Federal. A margem de erro é de aproximadamente dois pontos porcentuais, com grau de confiança de 95%. Ela foi realizada entre os dias 15 e 18 de janeiro.