Bolsonaro é aprovado por 37%, indica Datafolha

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro alcançou a melhor avaliação desde o início do mandato, em janeiro do ano passado, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada na noite da quinta-feira, 13.

Segundo o levantamento, 37% dos brasileiros consideram a gestão Bolsonaro ótima ou boa, ante 32% na pesquisa de junho. No mesmo período, o índice de ruim e péssimo recuou de 44% para 34%.

Até então, os melhores índices de aprovação de Bolsonaro haviam sido registrados em abril e maio deste ano, com 33% de ótimo e bom nos dois levantamentos. Já a rejeição voltou ao patamar registrado nos seis primeiros meses de mandato, em torno dos 30%.

A pesquisa foi realizada via telefone com 2.065 pessoas entre os dias 11 e 12 de agosto. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para baixo ou para cima.

O período analisado coincide é pós-prorrogação do auxílio emergencial e recolhimento verbal do presidente na saída do Palácio da Alvorada e nas redes sociais. O movimento, vale lembrar, ocorreu após a prisão do ex-assessor Fabrício Queiroz, mas foi fundamental para diminuir as polêmicas fabricadas pelo Planalto.

O Nordeste, segundo o Datafolha, contribuiu para a queda na rejeição a Bolsonaro. Apesar de a região ser onde ele mantém os piores índices, a avaliação negativa caiu de 52% para 35%, em relação a junho. Os que acham que o governo é ótimo ou bom subiram de 27% para 33%.