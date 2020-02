Bolsonaro é centro de discurso de Haddad em aniversário do PT

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro foi o centro do discurso do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, na comemoração pelos 40 anos do PT. Em sua fala, Haddad conclamou os presentes a “botar estes fascistas para correr”. “Estamos nos tornando bárbaros sem perceber o que esses caras estão fazendo. Um presidente da República falar que o soropositivo custa para o país? Quem custa é ele! O maior custo que esse país tem é o Bolsonaro”, disse.

O petista também lembrou da fala do ministro Paulo Guedes, que comparou funcionários públicos a parasitas. “Todo dia tem alguém sendo ofendido. Uma hora é a mulher do presidente da França (Brigitte Macron), que é mais velha que ele. Ele é democrático na ofensa, ofende todo mundo. Menos os seus correligionários covardes”, afirmou Haddad.