Bolsonaro e Mourão em cantos opostos também na eleição

Não é apenas na questão da compra da vacina Coronavac que Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão estão em cantos opostos. Na disputa pela prefeitura de Santos (SP), presidente e vice também tem suas divergências. Bolsonaro apoia Ivan Sartori (PSD), amigo de longa do atual ocupante do Palácio do Planalto e um dos poucos candidatos à prefeituras municipais que recebeu publicamente o apoio presidencial. Já Mourão esteve Marcelo Coelho (PRTB), candidato de sua sigla na disputa. Assim como tem feito Bolsonaro com Sartori, Coelho e Mourão prometeram uma integração da cidade com o governo federal caso o candidato do PRTB seja eleito.