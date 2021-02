Bolsonaro e Mourão vs. mercado

Nas últimas 24h, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o seu vice, Hamilton Mourão manifestaram irritação com o mercado financeiro. Em ambos os casos, a reação citada pela dupla faz referência à preocupação de investidores com medidas em análise pelo governo, como a retomada do auxílio emergencial, que possam comprometer o teto de gastos e ser enquadradas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

A primeira declaração veio do chefe do Executivo, que, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, na quinta-feira, 11, disse que agentes do mercado ficam “irritadinhos” com “qualquer coisa que fala”.

Na manhã desta sexta-feira, 12, ao defender nova rodada de pagamento do benefício aos mais vulneráveis, Mourão disse que o governo não pode ser “escravo do mercado”. O vice disse ainda que Bolsonaro é “obrigado a decidir” alguma forma de auxiliar a parcela da população mais prejudicada por causa da pandemia da covid-19.

A reação da dupla vem na esteira da resposta do mercado ao anúncio feito pelo presidente de que “quase com toda a certeza” o auxílio emergencial será retomado a partir de março. Logo após a afirmação, o Ibovespa caiu mais de 1.000 pontos, mas se manteve no positivo e recuperou as perdas no final da tarde, fechando em alta de 0,73%, a 119.299 pontos, após três pregões consecutivos de queda.