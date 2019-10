Bolsonaro e o governo para um terço da população

Equipe BR Político

Jair Bolsonaro é o primeiro presidente brasileiro a deliberadamente governar para um terço da população. A análise é do cientista político Marcos Nobre, presidente do Cebrap, um dos mais tradicionais centros de análise política do Brasil, em entrevista ao jornal O Globo. Para ele, a influência do filho Eduardo junto ao pai explica a radicalização política e demonstra a continuidade de um projeto de poder que o tem como herdeiro.

Nobre diz que Bolsonaro antecipou em três anos a eleição de 2022 e, até lá, atuará para manter os 33% de sua base fiel mobilizados. “Bolsonaro surfou uma onda de descrédito institucional partilhada pela base mais fiel do seu eleitorado, que corresponde a 33% da população, segundo as pesquisas. Essa é a base que ele quer manter até 2022. Ele se tornou o primeiro presidente que governa para só um terço do Brasil. O sistema político tenta entrar nos espaços que Bolsonaro deixa em aberto, e ele deixa porque são temas que não mobilizam tanto este terço. A Previdência é um ótimo exemplo disso. Se os espaços são ocupados e Bolsonaro ainda fatura com isso, melhor ainda para ele”, afirma.

Para ele, se for reeleito Bolsonaro terá margem para fazer um governo verdadeiramente conservador e autoritário. “Pode haver uma impressão de que Bolsonaro está sendo contido pelas instituições, mas o que ocorre é uma autocontenção, já que ele só governa para um terço. O próximo passo, para ele, é transformar este terço em um movimento.”