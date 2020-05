Bolsonaro é o maior responsável por mortes da covid-19 no País, indica pesquisa

Após declarações de que o novo coronavírus é só uma “gripezinha” e um “e daí?” ao ser questionado sobre o aumento no número de mortos pela covid-19, o presidente Jair Bolsonaro é apontado por 35,1% da população como o maior responsável pelas mortes em decorrência do novo coronavírus no Brasil. É o que revela levantamento feito pela Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 22.

Na segunda colocação aparecem os governadores, que adotaram uma postura antagônica à do presidente no combate à pandemia. Eles são apontados por 12,7% dos entrevistados. Na sequência, aparecem: população (9,4%), todos (6,0%), o STF (5,6%), prefeitos (4,1%), a China (4,0%) e o Congresso (3,2%).

Ontem, o Brasil superou a marca dos 20.000 mortos pela covid-19. Só nas últimas 24 horas, foram 1.188 óbitos. No total, há 312.074 casos confirmados da doença em todo o País.

A Paraná Pesquisas ouviu 2.258 eleitores, das 27 unidades da federação, entre os dias 15 e 19 de maio. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.