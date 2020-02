Bolsonaro e queimadas viram carro alegórico na Alemanha

Gustavo Zucchi

A imagem do presidente Jair Bolsonaro na Europa ainda parece atrelada às queimadas na região amazônica. Em ritmo de carnaval, o brasileiro virou carro alegórico na Alemanha. O presidente aparece segurando um palito de fósforo diante de árvores queimadas como mostra imagem do jornal Deutsche Welle. O carro estará no tradicional desfile carnavalesco da cidade de Colônia.