Bolsonaro e Salles culpam ‘falta de prevenção’ por queimadas

Em dia de ofensiva contra as críticas à sua política ambiental, Jair Bolsonaro levou para sua “live” desta quinta-feira, 24, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Tudo para tentar emplacar a narrativa de que se o Pantanal e a Amazônia estão em chamas, a culpa não é do atual governo federal. Os verdadeiros responsáveis, seriam algumas figurinhas carimbadas do imaginário bolsonarista: ambientalistas, índios e governos anteriores.

“Fazemos trabalho de conter focos, mas medidas equivocadas foram tomadas no passado”, disse o presidente. Passando a palavra para Salles, o ministro culpou a falta de permissão para fazer queimadas controladas e a perseguição contra pecuaristas pelo excesso de material orgânico seco, o que serviria de combustível para queimadas.

“É o índio que toca fogo no roçado, o caboclo também. Alguns acham que eu tenho que mudar a cultura, gostaria de mudar muitas culturas. Mas quem fala assim não tem noção do que está falando”, completou Bolsonaro, repetindo seu discurso na ONU.

Segundo estudo do Instituto Centro de Vida (ICV), o incêndio que destruiu mais de 117 mil hectares do Mato Grosso começaram em cinco fazendas localizados em uma cidade próxima a Cuiabá. Dados do Inpe mostram que o Pantanal tem o maior número mensal de incêndios em sua história.