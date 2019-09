Bolsonaro e Witzel comemoram ação policial

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro (PFL) e o governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), parabenizaram policiais que participaram das negociações com o sequestrador de um ônibus com 37 passageiros nesta manhã de terça, 20, no Rio de Janeiro. William Augusto do Nascimento, de 20 anos, usava uma arma de brinquedo. O sequestro se iniciou por volta das 5h30 e durou cerca de quatro horas. Todos os reféns foram libertados e William foi morto. Witzel chegou ao local do sequestro, a ponte Rio-Niterói, comemorando a ação policial. Bolsonaro escreveu que “hoje não chora a família de um inocente”. Leia mais sobre o episódio aqui.

Parabéns aos policiais do Rio de Janeiro pela ação bem sucedida que pôs fim ao sequestro do ônibus na ponte Rio-Niterói nesta manhã. Criminoso neutralizado e nenhum refém ferido. Hoje não chora a família de um inocente. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 20, 2019