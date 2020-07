Bolsonaro edita MP prorrogando benefício para montadoras

O presidente Jair Bolsonaro editou nesta quarta-feira, 1, uma medida provisória, a 987, que prorroga até 31 de agosto prazo que venceria em junho para que montadoras de veículos apresentem projetos de investimentos para receberem benefícios fiscais.

Os benefícios já são uma novela antiga: foram estabelecidos pela primeira vez em 1997 e, desde então, vêm sendo prorrogados, de diferentes maneiras, por sucessivos governos.

A lei 9.440, de março de 1997, editada no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, estabelecia uma série de isenções ou reduções de tributos para beneficiar regiões do País ou setores industriais. No caso das montadoras, a cesta incluía redução de vários impostos (IPI, Importação, AFRMM, IOF em operações de câmbio, IRPJ e crédito presumido de IPI) desde que elas instalassem plantas nas regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste.

O primeiro lote de benefícios deveria durar até 1999, mas em 2010, por medida provisória, Lula restabeleceu os benefícios, desta vez até 2015. Em 2018, por sua vez, foi Michel Temer a dar uma esticadinha na concessão, desde que empresas apresentassem um projeto para fazer jus aos benefícios, que valerão até 2025.

O prazo expirou no dia 30. A “esticadinha” dada agora por Bolsonaro demonstra que as empresas devem ter perdido o prazo e pedido um “chorinho” para beliscar mais incentivos pelos próximos cinco anos, mesmo com a economia e a arrecadação em frangalhos.