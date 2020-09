Bolsonaro em campanha por Trump

O único líder internacional citado pelo presidente Jair Bolsonaro em seu discurso na abertura da Assembleia-Geral da ONU, nesta terça-feira, 22, em Nova York, foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Fã declarado do republicano, o brasileiro aproveitou sua fala para elogiar o plano de paz da Casa Branca para Israel e Palestina e fazer palanque para Trump, que busca a reeleição.

Antes disso, Bolsonaro afirmou que estamos em um “momento é propício” para trabalharmos pela abertura de novos horizontes, com destaque para o Oriente Médio. “Os acordos de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, e entre Israel e o Bahrein, três países amigos do Brasil, com os quais ampliamos imensamente nossas relações durante o meu governo, constitui excelente notícia”, afirmou.

E seguiu, sem poupar elogios a Trump. “O Brasil saúda também o Plano de Paz e Prosperidade lançado pelo Presidente Donald Trump, com uma visão promissora para, após mais de sete décadas de esforços, retomar o caminho da tão desejada solução do conflito israelense-palestino”, disse.

Bolsonaro não dispersou a oportunidade de reafirmar ao mundo seu alinhamento com a Casa Branca. “A nova política do Brasil de aproximação simultânea a Israel e aos países árabes converge com essas iniciativas, que finalmente acendem uma luz de esperança para aquela região”, completou.