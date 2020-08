Bolsonaro em silêncio pelos 100 mil mortos de covid-19

O presidente Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre os 100 mil mortos pela covid-19 no Brasil. A marca foi alcançada no sábado, com 100.546 óbitos em decorrência da doença. O máximo que o chefe do Planalto fez ontem foi retuitar uma mensagem alusiva à fúnebre estatística postada pelo perfil da Secretaria de Comunicação da Presidência. O que Bolsonaro publicou, em seu próprio perfil, foi uma saudação ao time Palmeiras pela conquista do Campeonato Paulista. Nesta manhã de domingo, 9, a página da Secom fez uma referência aos milhares de mortos pelo novo coronavírus de forma indireta ao prestar homenagem aos pais neste segundo domingo de agosto, “aos milhões de chefes de família que não têm medo de ir à luta para batalhar pelo pão de cada dia”.

No retuíte da Secom de ontem, a mensagem dizia que “todas as vidas importam: as que vão e as que ficam. Lamentamos as mortes por Covid, assim como por outras doenças. Nossas orações e nossos esforços têm a força de um Governo que dá tudo para salvar vidas. Toda a assistência possível à saude dos brasileiros foi dada”.