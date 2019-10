Bolsonaro em silêncio sobre Bivar

Equipe BR Político

O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, afirmou há pouco que se o presidente Jair Bolsonaro “achar adequado, no devido momento, ele fará os seus pronunciamentos” sobre a eventual possibilidade de deixar o PSL. Ao longo do dia, o presidente não desmentiu ou disse haver algum mal entendido na declaração, que foi captada em áudio e vídeo durante paradinha na saída do Palácio da Alvorada.

O assunto tomou esta terça-feira, 8, após o presidente falar a um fã e pré-candidato no Recife que ele deveria “esquecer o PSL” e que o presidente nacional da sigla, Luciano Bivar “está queimado para caramba lá”.

De acordo com o Rêgo Barros disse há pouco, o presidente “não autorizou a fazer comentários específicos a este tema”, afirmou.