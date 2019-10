Bolsonaro embarca hoje para o Japão

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro embarca para o outro lado do mundo nesta noite de sábado, 19, rumo ao Japão. Ele só estará de volta de seu giro pela Ásia no dia 31 deste mês. Além do Japão, o presidente estará na China entre os dias 24 a 26; Emirados Árabes Unidos, entre 26 a 28; e Arábia Saudita, entre 28 e 30 de outubro.

Na comitiva presidencial estarão os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo; da Casa Civil, Onyx Lorenzoni; da Agricultura, Tereza Cristina; da Cidadania, Osmar Terra; de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno.

Também acompanham Bolsonaro o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e os deputados federais David Soares (DEM-SP), Fausto Pinato (PP-SP), Hélio Lopes (PSL-RJ) e Marco Feliciano (Pode-SP), informa o Estadão.