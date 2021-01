Bolsonaro entra de vez na disputa na Câmara e reclama de ruralistas com Baleia

Jair Bolsonaro entrou de vez na disputa pela sucessão de Rodrigo Maia (DEM-RJ). Nesta segunda-feira, 11, o presidente da República criticou integrantes da bancada ruralista que declararam apoio a Baleia Rossi (MDB-SP), o escolhido por Maia para a disputa contra Arthur Lira (PP-AL). “Nada pessoalmente contra ele [Baleia], mas está junto do PT, PCdoB e PSOL”, afirmou Bolsonaro.

“Alguns parlamentares do campo, ao invés de apoiar nosso candidato, apoiam o outro. Tivemos um ano perdido em 2020, pessoal não enxerga isso daí. O campo está bombando, então esse pessoal do campo tem que estar comigo. Isso é o mínimo de razoabilidade que eu peço para levar pautas à frente. Mínimo que peço é que vote no nosso candidato”, disse Bolsonaro para apoiadores no Palácio do Alvorada.