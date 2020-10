Bolsonaro envia ao Senado indicação de Jorge Oliveira ao TCU

O presidente Jair Bolsonaro anunciou na noite desta quarta-feira, 7, que encaminhou mensagem ao Senado com a indicação do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, ao cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). O ministro era candidato à vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) para substituir o decano Celso de Mello, mas foi preterido enquanto Bolsonaro escolhia o desembargador Kassio Marques.

A vaga será aberta a partir da aposentadoria do presidente do tribunal, José Múcio Monteiro, que informou ao presidente que se aposenta a partir de 31 de dezembro. Agora a expectativa será sobre a nomeação de alguém ao lugar de Oliveira na Secretaria-Geral da Presidência.