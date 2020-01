Bolsonaro ‘esquece’ de ministros ao falar sobre denúncias

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro disse, neste sábado, 18, durante evento da Aliança pelo Brasil no Distrito Federal, que nenhum de seus ministros enfrentou, até agora, denúncias de corrupção. Aparentemente, o presidente esqueceu de alguns de seus ministros.

“Nosso grande compromisso de campanha foi cumprido: a escolha de um ministério isento”, disse. E seguiu: “Graças a Deus, nenhuma denúncia de corrupção se abateu sobre os nossos ministros e os nossos presidentes de estatais. Pode acontecer alguma coisa? Pode. Mas será alheio à nossa vontade e buscaremos solução o mais rápido possível”, disse.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi denunciado no ano passado por suposto esquema de candidaturas-laranja do PSL em Minas Gerais nas eleições de 2018. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, é alvo de investigação do Ministério Público sobre repasses de caixa dois. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi condenado em 2018 em primeira instância por improbidade administrativa, informa o Broadcast Político.