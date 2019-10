Equipe BR Político

O destaque na “live” de Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 17, foi o que o presidente “esqueceu” de falar. Com o PSL pegando fogo, troca de cargos nas lideranças de governo e de partido, com seus filhos sendo retirados do comando de diretórios estaduais e com especulações de trocas de legenda, Bolsonaro ignorou o assunto. Sobrou tempo até para falar da homenagem que o jogador do Palmeiras, Felipe Melo, fez ao presidente, mas nada do campo de guerra que virou a sigla nas últimas horas.