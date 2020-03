Bolsonaro: ‘Está muito bem a Economia’

Gustavo Zucchi

Com PIB decepcionante, dólar disparando e bolsa em queda, Jair Bolsonaro aproveitou sua transmissão nas redes sociais para dizer que “está muito bem” a Economia brasileira. A culpa, como já virou tradição presidencial, seria da “imprensa” que não noticia “a verdade”. Para ele, a maior prova de que tudo está no caminho certo foi o encontro com empresários paulista que ele teve nesta quinta-feira, 5.

“Eles (os empresários) estão felizes com a Economia no Brasil. Nunca sentiram tanta confiança no trabalho do governo como um todo. E a imprensa do outro lado fica criticando. Se a imprensa produzisse alguma coisa…produzisse verdade, o Brasil ia estar melhor”, disse o presidente.

Só que não foi bem assim. Como mostra a editora do BRP, Vera Magalhães, os empresários que estiveram com Bolsonaro expressaram um mistro de “ironia condescendente e o ceticismo envergonhado” para detalhar o encontro. Segundo eles, o presidente e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, não percebem que a “janela” da reforma da Previdência está fechando rápido. E que não haverá mais tanta paciência para as trapalhadas ideológicas.

“A imprensa não noticiou que o PIB no último trimestre foi de 1,7%. E não disse que houve muita participação da iniciativa privada. Mais do que do serviço público. Está muito bem a Economia, segundo o Paulo Guedes. E isso é testemunhado pelos empresários de São Paulo. É a imprensa que está em descrédito”, completou o presidente.