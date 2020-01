Bolsonaro: ‘Está tudo resolvido, pessoal’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro tentou passar uma imagem positiva sobre o Brasil, na manhã desta quinta-feira, 9. “Está tudo resolvido, pessoal. Sem problema (sobre) Davos, sem problema do aço, sem problemas (com os) Estados Unidos. Brasil está bem, defendendo a sua Constituição”, disse, nesta quinta-feira, 9, ao deixar o Palácio da Alvorada.

Ele não quis responder aos questionamentos da imprensa. Ontem, o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, confirmou que Bolsonaro desistiu de ir ao Fórum Econômico de Davos, na Suíça, por levar em consideração aspectos econômicos, políticos e de segurança. No final do ano passado, Bolsonaro informou que os Estados Unidos desistiram de sobretaxar o aço e o alumínio do Brasil, como havia sido anunciado pelo presidente Donald Trump.

Nesta manhã, o presidente embarcou para o Guarujá, no litoral paulista, onde ficará até a próxima terça-feira, 14, acompanhado da filha, Laura. ao menos nesta quinta, o presidente não tem compromissos oficiais na agenda.