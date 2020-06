Bolsonaro: ‘Estamos democratizando o futebol’

Com o Brasil atingindo a marca de 1 milhão de infectados por coronavírus, Jair Bolsonaro foi ao seu Twitter comemorar a publicação da MP 984, que dá aos clubes de futebol autonomia sobre a transmissão de suas partidas. A medida é vista como um ataque do presidente contra a TV Globo, maior detentora dos diretos de tramissão do futebol brasileiro.

“O clube mandante poderá, por exemplo, transmitir suas partidas via TV ou streaming (internet), se assim desejar. Aos atletas, serão distribuídos, em partes iguais, 5% da receita proveniente da exploração de direitos desportivos audiovisuais. Estamos democratizando o futebol”, disse Bolsonaro.

Na última quinta-feira, foi realizada a primeira partida oficial durante a pandemia de coronavírus. O jogo entre Bangu e Flamengo aconteceu no estádio do Maracanã. Na terça-feira, esteve em Brasília o presidente do rubro-negro carioca, Randolfo Landim, para a posse do ministro das Comunicações, Fábio Faria.