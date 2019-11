Bolsonaro: ‘Estamos recuperando a confiança’

Equipe BR Político

Em discurso durante a cerimônia em comemoração aos 300 dias do governo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira, 5, que o Brasil está recuperando a confiança. “Estamos recuperando a confiança. Isso é primordial”, afirmou. Na opinião do presidente, o atual governo é “um dos mais democráticos dos últimos anos”.

Segundo ele, não existe maior satisfação do que ser bem recebido pela população, seja no Brasil ou no mundo. “O mundo está de olho em nós”.

Durante a solenidade, Bolsonaro afirmou que seu objetivo jamais foi o de ser presidente da República. Ele disse confiar nos seus 22 ministros. “De vez em quando tem alguma fofoca, fuxico, mas entre nós sabemos o que está acontecendo. Sei do sacrifício de cada um para cumprir sua missão. Eu sou apenas o técnico”, brincou. A declaração ao vice-presidente foi ainda maior. Bolsonaro se referiu a Mourão como “meu amado vice-presidente da República”, vale lembrar que ao longo desses 300 dias, foram várias as ocasiões em que houve desentendimento entre os dois.

O presidente também comentou sobre os pedidos de cassação do mandato de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Ele lembrou que na Câmara, quando era deputado, respondeu a uns 30 processos de cassação. “Eu espero que meu filho Eduardo não entre nessa. Mas, em todas as vezes (que respondeu aos processos), a Câmara respeitou o sagrado direito de opinião”, afirmou.