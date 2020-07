‘Bolsonaro estava flertando com contágio’, diz Mandetta

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta criticou a postura displicente do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia e afirmou que a sua contaminação pela covid-19 foi fruto de seu comportamento. “Ficar dentro de Brasília, sem máscara, ficar abraçando gente, estava flertando com o contágio”, afirmou em entrevista à Globonews.

Apesar da crítica, Mandetta afirmou que espera que o presidente tenha pronta recuperação. “Agora precisa ver se ele vai ter a noção que ele tem uma doença infecciosa e que ele contagia as pessoas ao redor, caso ele não faça o protocolo do isolamento”, acrescentou. Durante a entrevista em que anunciou a confirmação do diagnóstico positivo para o coronavírus, Bolsonaro chegou a tirar a máscara, de acordo com ele, para mostrar que “estava bem”.

Mandetta afirmou que quando estava no governo, apesar de terem sido apresentadas ao presidente estimativas sobre o potencial de vítimas fatais da covid-19 no Brasil, Bolsonaro “nunca se preocupou com a doença, sempre achou que era uma coisa menor”, disse.