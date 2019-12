Bolsonaro estuda 30 vetos ao pacote anticrime

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro estaria com uma lista na mão com 30 possíveis vetos ao pacote anticrime aprovado pelo Congresso. Segundo reportagem do Estadão, a figura do juiz de garantia, criada pela Câmara, e a e a impossibilidade de se usar gravação ambiental como meio de prova para acusação seriam dois dos principais pontos vetados pelo presidente. No último sábado, em conversas com jornalistas, Bolsonaro disse que o juiz de garantia é o “único” ponto ainda em debate. Haverá uma reunião na próxima segunda-feira para definir o que falta, já que o presidente quer ir para sua folga de ano-novo sem nenhuma pendência nessa questão.