Bolsonaro estuda fatiar ministério de Moro

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro voltou a indicar que pode recriar o Ministério da Segurança Pública, hoje na pasta da Justiça comandada por Sérgio Moro.

“Talvez, pelo anseio popular de ter dificuldade nessa área, por ser talvez o ponto mais sensível em cada Estado, essa possível recriação poderia melhor gerir a questão da segurança. É esse o entendimento dos senhores? Nós estudaremos essas questões aqui e daremos uma resposta o mais rápido possível. Eu poderia fazer esse meio campo, além do ministro Jorge (Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência), policial militar, a gente dá uma satisfação aos senhores”, disse ele durante uma reunião com secretários de Segurança nesta quarta, 22, em Brasília.

Ex-major da PM do Distrito Federal, Oliveira adiantou que policiais militares vão “formalizar” a demanda. “E me parece também que, em breve, os chefes da Polícia Civil farão uma formalização nesse sentido”, disse, após reforçar que a ideia “é um pleito que é muito recorrente, em função de, quando da criação da existência do Ministério da Segurança Pública (2018), teve uma comunicação mais efetiva, um entendimento mais diferenciado dos pleitos dos segmentos específicos”, afirmou.