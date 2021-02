Bolsonaro: ‘Estudamos por mais alguns meses a extensão do auxílio emergencial’

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 11, que o governo estuda a retomada do auxílio emergencial “por mais alguns meses”. A declaração foi feita em cerimônia de estrega de títulos de propriedade rural em Alcântara, no Maranhão.

“Estudamos por mais alguns meses a extensão do auxílio emergencial”, disse. Na sequência, porém, o presidente afirmou que pagamento do benefício “não pode ser eterno”, pois isso causa um “endividamento muito grande”. Bolsonaro não deu detalhes sobre qual valor está em estudo.

Na proporção em que se agrava a segunda onda da pandemia no País, aumenta a pressão para que o governo retome o pagamento do benefício à população mais vulnerável. Como você leu no BRP, há cerca de 20 projetos de socorro à população sem renda em análise na Câmara dos Deputados.

A maior parte delas diz respeito à extensão do auxílio emergencial. Outras iniciativas defendem a criação de um novo programa de renda mínima.