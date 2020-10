Bolsonaro: ‘Eu acabei com a Lava Jato! Porque não tem mais corrupção no governo’

Em meio à críticas de outrora aliados e elogios de antigos adversários pelo tratamento dado à Lava Jato, Jair Bolsonaro reconheceu sim que “acabou” com a operação. Durante cerimônia de lançamento do programa Voo Simples, o presidente justificou que a operação não seria mais necessária já que ele “acabou com a corrupção no governo”. “Queria dizer para essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo”, afirmou.

Nesta semana, Bolsonaro foi elogiado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL). O ex-presidente do Senado disse que, apensar das discordâncias com o atual ocupante do Palácio do Planalto, reconheceu que ele estava “desmontando o estado policialesco” do Brasil.

“Eu entendo que o Jair Bolsonaro, para além das diferenças que nós temos, ele pode deixar um grande legado para o Brasil, que é o desmonte desse estado policialesco que tomou conta do País. E ele já encadeou várias medidas, desde o Coaf, a questão da Receita, a nomeação do Aras para a chefia do Ministério Público, a demissão do Moro. Agora, a nomeação do Kassio. Eu acho que esse é o grande legado que ele pode deixar para Brasil, que é o desmonte desse sistema que causou muitas vítimas nos últimos anos e tentou substituir a política nacional e graças a Deus, não conseguiu”, disse.