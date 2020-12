Bolsonaro exonera ministro Jorge Oliveira, que assume vaga no TCU

O Diário Oficial da União desta quinta-feira trouxe a exoneração do ministro da Secretaria-Geral da Presidencia, Jorge Oliveira. O ministro deixou o posto porque assumiu uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU). Sua posse na nova função foi feita nesta manhã.

Muito ligado a Jair Bolsonaro, Oliveira foi indicado por ele para ocupar a vaga aberta com o pedido de aposentaria de José Múcio Monteiro, que decidiu antecipar sua saída do tribunal.

Interinamente, o ministério ficará sob o comando de Pedro César Souza, que foi chefe de gabinete de Bolsonaro. Ainda não há definição sobre quem ficará definitivamente na vaga de Jorge Oliveira no governo. Uma das hipóteses é que o general Luiz Eduardo Ramos seja deslocado da Secretaria de Governo. Nesse caso, sua vaga como articulador político do governo deverá ser repassada para algum parlamentar do Centrão. Esse nome poderá ser o do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não poderá ser reeleito.