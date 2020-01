Bolsonaro fala com Boris Johnson sobre comércio e mudanças climáticas

Equipe BR Político

O Número 10 de Downing Street, endereço oficial do governo britânico, informou nesta quarta-feira, 15, que o primeiro ministro Boris Johnson conversou com telefone com o presidente Jair Bolsonaro. Na pauta da conversa, segundo os britânicos, esteve o fortalecimento das relações comerciais entre os dois países. O Reino Unido está no meio do processo do Brexit e deve começar a trabalhar com acordos comerciais de forma bilateral. Hoje a maioria dos acordos são fechados pela União Europeia.

“Os líderes se comprometeram a fortalecer os laços entre nossos países em várias áreas, incluindo comércio e investimento”, disse um porta-voz. Outro assunto foi a cúpula da COP26, conferência sobre mudanças climáticas da ONU que será sediada no Reino Unido. Nem Bolsonaro, nem Johnson devem comparecer ao evento, mas falaram em trabalhar juntos em pautas comuns sobre o tema.