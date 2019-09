Bolsonaro fala em ‘campanha fabricada’ contra soberania da Amazônia

Marcelo de Moraes

Jair Bolsonaro usou suas redes sociais neste sábado para dizer que existe uma “campanha fabricada” para contestar a soberania brasileira sobre a região amazônica. O presidente usou um vídeo com uma entrevista do general Eduardo Villas Boas, ex-comandante do Exército, ao programa de Pedro Bial, na qual o militar fala sobre os interesses externos que a Amazônia desperta.

“Pelas palavras do General Villas Boas, o real interesse internacional pela Amazônia. Dói na alma ver brasileiros não enxergando a campanha fabricada contra a nossa soberania na região”, escreveu o presidente.