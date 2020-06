Bolsonaro fala em cortar salários de parlamentares por auxílio emergencial, mas conta não fecha

No momento em que tenta se aproximar do Congresso Nacional, em especial do Centrão, Jair Bolsonaro voltou a levantar uma proposta polêmica e que, além de pouca viabilidade política, não resolveria o problema. O presidente jogou nas costas dos parlamentares um possível aumento do auxílio emergencial. Em troca, bastaria que deputados e senadores decidissem cortar os próprios salários. “Se tivermos um programa para diminuir salários de parlamentares, tudo bem, eu pago até R$ 1 mil por mês, não tem problema nenhum”, disse Bolsonaro ao sair da Alvorada nesta terça-feira, 9.

Só que a conta do presidente não fecha. Sem considerar o aumento irreal proposto por Bolsonaro, o auxílio emergencial custa R$ 50 bilhões mensais, entregando R$ 600 para mais de 57 milhões de pessoas. Já o custo total do salário dos congressistas é de aproximadamente R$ 220 milhões anuais, como destacou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

“Todos os salários [de congressistas] são R$ 220 milhões, e o custo de dois meses da renda emergencial é de aproximadamente R$ 100 bilhões. Tem uma certa diferença entre um valor e outro”, disse em coletiva, ao ser questionado sobre a ideia de Bolsonaro. Maia ainda destacou que, caso os Três Poderes decidam, a ideia de uma redução coletiva dos vencimentos pode ser discutida.

Ou seja, em sua ânsia de se colocar como anti-político, Bolsonaro joga no ar uma ideia que não tem nenhuma entrada no meio político. Nem mesmo entre o Centrão, mais novo aliado do Planalto, e cujos líderes estão dispostos a defender as ideias do presidente.

Um corte nos salários de deputados e senadores chegou a ser especulado logo no início da pandemia. Na ocasião, parlamentares ouvidos pelo BRP argumentaram justamente que a medida traria um impacto financeiro praticamente irrelevante diante dos gastos da pandemia e que serviria mais como “exemplo” para a sociedade. Já cortes em todo o funcionalismo público, que traria um impacto financeiro mais robusto, não é considerada para este momento da pandemia.