Bolsonaro fala em demitir quem falar em expropriar terra por crime ambiental

Ao negar que seu governo tenha a intenção de criar mecanismos para expropriar propriedades rurais e urbanas com registros de queimadas e desmatamentos ilegais, como mostrou o Estadão, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que demitirá qualquer um que levante essa proposta entre os membros de sua gestão. Segundo ele, a informação “ou é mais uma mentira” “ou alguém deslumbrado resolveu plantar”.

Segundo a reportagem, o plano consta em documento do Conselho Nacional da Amazônia Legal, colegiado presidido pelo vice-presidente Hamilton Mourão, e já teria até mesmo data para ser enviado ao Congresso na forma de Proposta de Emenda à Constituição (PEC): maio de 2021.

“Ou é mais uma mentira ou alguém deslumbrado do governo resolveu plantar esta notícia. A propriedade privada é sagrada, não existe nenhuma hipótese neste sentido. Se alguém levantar isso aí, eu simplesmente demito do governo. A não ser que esta pessoa seja indemissível”, afirmou o presidente em conversa com apoiadores.