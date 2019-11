Bolsonaro fala em ‘dificuldades seríssimas’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta quinta-feira, 28, que enfrenta “dificuldades seríssimas” em algumas áreas do governo. Ele discursou na abertura do 3º Fórum Nacional de Controle, evento coordenado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), onde também falou que é preciso dar segurança jurídica para quem deseja investir no Brasil.

“Eu encaro o que se faz aqui nesse momento, essa reunião, essa busca em uniformizar procedimentos, também um alerta que os senhores vão emitir tendo algum problema naquele Estado, município ou junto ao Executivo, como aliado nosso. Nós temos que encarar isso tudo como pessoas de bem com conhecimento de que administração pública não é fácil, eu tenho dificuldades seríssimas em muitas áreas ainda”, disse o presidente.

Segundo Bolsonaro, as dificuldades que enfrenta são por conta da complexidade da administração pública e pela falta de formação na área, segundo o Globo.

“Minha formação foi outra e mesmo quando é da formação, tem dificuldade. Todo dia são dezenas de novas normas, novas recomendações, é praticamente impossível a gente tomar pé de tudo e poder governar dessa maneira. Precisamos dessa equipe e eu considero o TCU como um das peças mais importantes nessa equipe de governança e integridade”, avaliou.