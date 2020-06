Bolsonaro fala em ‘entendimento’ entre os Poderes

Após uma sequência de desgastes recentes entre o Executivo e o Judiciário, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 25, que o “entendimento” entre ele e os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), é uma sinalização de “dias melhores” para o Brasil.

“Esse entendimento, essa cooperação bem revela o momento que vivemos aqui no Brasil. Eu costumo sempre dizer quando estou com o presidente Toffoli, também com o Alcolumbre, ao Maia que são presidentes da Câmara e do Senado, que nós somos pessoas privilegiadas. O nosso entendimento, sim, em um primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso País”, afirmou.

O discurso com ares de pacificação foi feito em evento no Palácio do Planalto em que foi assinado um termo para integração dos sites das instituições sobre leis e normas legais ao Portal da Legislação. Toffoli também participou da cerimônia, informou o Broadcast Político.

Em sua fala, ele afirmou que “o Estado é um só, com Poderes harmônicos e independentes entre si” e que as iniciativas entre as instituições devem “confluir”. “Vossa excelência deu dignidade de ministério para uma das funções mais importantes no Estado brasileiro, que é aquela que trata dos atos normativos e da transparência normativa da Presidência da República. Isso não foi só pela visão de Sua Excelência, mas também pelos méritos do Jorge (Oliveira), que soube conduzir e levar este mérito”, afirmou Toffoli, se dirigindo a Bolsonaro.