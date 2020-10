Bolsonaro fala em estreitar relações com o Oriente Médio

Em discurso na abertura do Fórum Econômico Brasil e Países Árabes, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, na manhã desta segunda-feira, 19, que quer ampliar e diversificar parcerias no Oriente Médio. A participação do brasileiro no evento foi por videoconferência. Na avaliação do presidente, a relação do País com o mundo árabe se encontra hoje em seu melhor momento histórico.

Como exemplo, o presidente citou a visita feita no ano passado ao Qatar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. O mandatário destacou a intenção do último país de investir até US$ 10 bilhões no Brasil.

“A aproximação no campo político tem nos permitido encontrar novos espaços de cooperação em setores estratégicos, como ciência, tecnologia, inovação e energia”, afirmou.

Bolsonaro ressaltou que o Brasil exporta “ampla gama de mercadorias” para os 22 países da Liga Árabe e destacou os produtos do agronegócio. Segundo o presidente, o mundo árabe tem no Brasil um parceiro estratégico na segurança alimentar. “Entre janeiro e agosto de 2020 essas exportações totalizaram US$ 4,6 bilhões, portanto, em apenas oito meses deste ano e apesar das restrições da covid-19 estamos próximos de alcançar valor exportado em 2019 que foi de US$ 4,9 bilhões”, disse.

Reformas

Ainda que não tenha avançado nas reformas prometidas para este ano, o presidente afirmou que o Brasil está tomando medidas que permitirão a retomada do crescimento econômico sustentável no pós-pandemia.

“As reformas estruturais que estamos fazendo no Brasil garantem um cenário de negócios atrativo e seguro, um cenário sem precedentes aos investidores estrangeiros”, disse.