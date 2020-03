Bolsonaro fala em ‘isolamento vertical’

Equipe BR Político

Jair Bolsonaro disse nesta manhã na frente do Palácio da Alvorada que vai conversar com o ministro Luiz Henrique Mandetta e que sua orientação será para que o Ministério da Saúde passe a recomendar o “isolamento vertical”, de idosos e pessoas com uma ou mais “comorbidades”. “Conversei por alto com o Mandetta. A orientação vai ser o vertical. Não escrevam aí que já decidi, vou conversar com o Mandetta”, disse o presidente.

Afirmou que não cabe ao Estado cuidar dos idosos, e que cada família deve cuidar dos seus. E que foi eleito com o discurso de “família acima de tudo”. Afirmou que os reponsáveis pela sua mãe são seus seis filhos.

Bolsonaro afirmou que escreveu sozinho seu pronunciamento em rede nacional de rádio e TV na véspera, e que “inventaram” que o gabinete do ódio escreveu a fala.

O presidente disse que “está na lei que esses laudos são segredo”, em relação aos laudos de dois integrantes da sua comitiva aos Estados Unidos cujos testes não foram divulgados pelo Hospital das Forças Armadas. “Está acusando o HFA de mentir?”, perguntou ele ao repórter que havia perguntado por que o hospital “omitiu” os laudos.