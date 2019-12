Bolsonaro fala em ‘reconduzir’ presidente da Fundação Palmares

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro voltou nesta sexta, 13, a dar apoio ao polêmico presidente da Fundação Cultural Palmares, o jornalista Sérgio Camargo, que nega a existência do racismo no Brasil, ataca as cotas raciais e afirma que a “escravidão foi benéfica para seus descendentes”. Legalmente, a Advocacia-Geral da União encaminhou recurso ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), na última sexta-feira, 6, contra a decisão que suspendeu a nomeação do militante de direita.

“O afastamento de Sérgio Camargo da Fundação Cultural Palmares se deu por causa de decisão judicial. Caso nosso recurso seja vitorioso, eu o reconduzirei à presidência da fundação”, escreveu o presidente no Twitter.