Bolsonaro fala em respeitar a Constituição para atingir ‘objetivo’

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 17, durante a cerimônia de posse do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que ainda que alguns não concordem com trechos da Constituição, é preciso respeitá-la.

Na presença dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, Bolsonaro disse que cada Poder precisa “fazer valer os valores da democracia para que consigamos atingir os nossos objetivos”.

“Em que pese alguns de nós até não concordar com alguns artigos da Constituição, temos compromisso de honrá-la e respeitá-la para o bem comum. E tenham certeza que, respeitando cada artigo da nossa Constituição, atingiremos o nosso objetivo para o bem de todos”, disse Bolsonaro no discurso.

Mais cedo, Bolsonaro afirmou que considera que houve “abusos” na ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) para quebrar o sigilo bancário de parlamentares aliados do governo. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, ele afirmou que está “fazendo o que deve ser feito” e “não será o primeiro a chutar o pau da barraca”. Em seguida, acrescentou que em breve tudo será colocado “no seu devido lugar”.

“Começo cumprimentando o povo, que dá o nosso Norte e nos inspira pela democracia e, acima de tudo, a liberdade, que é o mais importante. Não são as instituições que dizem o que o povo deve fazer, é o povo que diz o que as instituições devem fazer”, declarou Bolsonaro no início do discurso.