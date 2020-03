Bolsonaro fala em risco para ‘normalidade democrática’

O presidente Jair Bolsonaro colocou em dúvida se o Brasil é capaz de manter sua “normalidade democrática” ao falar dos reflexos da crise da pandemia do coronavírus para o País.

“Todos nós pagaremos um preço que levará anos para ser pago, se é que Brasil não possa ainda sair da normalidade democrática que vocês tanto defendem. Ninguém sabe o que pode acontecer no Brasil. Sai porque o caos faz com que a esquerda se aproveite do momento para chegar ao poder. Não é da minha parte não, fique tranquilo”, afirmou ele nesta manhã de quarta, 25, na porta do Palácio da Alvorada.