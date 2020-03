Bolsonaro fará novo exame para detectar coronavírus

Equipe BR Político

Apesar dos primeiros exames apontarem que Jair Bolsonaro não está infectado com coronavírus, o presidente da República fará novos testes e deve permanecer em isolamento. Segundo o Estadão, a medida será necessária devido ao tempo em que esteve ao lado do secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, que contraiu a doença durante a viagem aos Estados Unidos.

Segundo o cardiologista Leandro Echenique, Bolsonaro deverá passar também mais alguns dias em isolamento. “Ele segue de quarentena até o começo da próxima semana no Palácio do Alvorada. Precisa ficar isolado pelo menos sete dias depois do contato”, disse ele ao Estado.