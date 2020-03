Bolsonaro fará novo pronunciamento em rede nacional

No dia que marca 56 anos da instauração da ditadura militar no Brasil, em meio à crise causada pela pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro fará, na noite desta terça-feira, 31, seu quarto pronunciamento em cadeia nacional, apenas em março. Mais cedo, Bolsonaro disse que o aniversário do golpe militar de 31 de março de 1964 é um “grande dia da liberdade”.

Depois declarar guerra com governadores e prefeitos no último pronunciamento, e defender o fim do isolamento, na contramão das recomendações de profissionais e do ministro da Saúde, a expectativa é de que ele continue defendendo a volta das atividades e o “isolamento vertical”. O pronunciamento está marcado para as 2oh30.